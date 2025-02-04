حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

ومن جانبه تابع أيمن هيكل رئيس مدينة صان الحجر تنفيذ أعمال إزالة بناء مخالف عبارة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة ٢٠٠٠ م وتم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتوجه المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر لتنفيذ إزالة لأعمال بناء بدون ترخيص بالوحدة المحليه بأبو الشقوق على مساحه ٦٠ متر بقرية ناطورة عبارة عن سقف من الصاج وتمت الإزالة الفورية للأعمال، كما تم فك شدة خشب لأعمال تقام بالمخالفة بقرية أبو الشقوق المحطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.