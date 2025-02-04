بدء تأسيس كنيسة "الملاك" في برايتون بإنجلترا

ترأس الأنبا أنتوني، أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، قداس الأحد الرابع من شهر طوبة في مسرح مؤجر بمدينة برايتون، في إطار التحضيرات لتأسيس كنيسة جديدة بمدينة برايتون جنوب إنجلترا، هوذا الحدث يأتي تمهيدًا لإنشاء كنيسة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل.

وخلال القداس، الذي حضره ما يقرب من 1000 شخص، قام الأنبا أنتوني برسم تسعة من أبناء الكنيسة هناك شمامسة برتبة إبصالتس، بعد إتمام صلاة الصلح.

كما شارك في القداس القس شنودة نوار، كاهن الكنيسة المزمع إنشاؤها، والراهب القس أبادير المقاري، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بمدينة بروملي.