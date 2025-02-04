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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كسر بالجمجمة ونزيف".. ماذا حدث لفتاة العجوزة؟

ارشيفية
ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة فتاة بعد انهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما وفى الفترة الأخيرة كانت تمر بأزمة نفسية اصابتها بحالة اكتئاب جعلتها تقدم على الانتحار.

وتبين من مناظرة جثمان الفتاة انها مصابة بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسد، بالإضافة إلى كسر بالجمجمة ونزيف، نتيجة ارتطامها بالأرض.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "أسماء" 17 سنة، وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاه اقدمت علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع لمرورها بأزمة نفسية واكتئاب جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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