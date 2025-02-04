المصري يفوز على وادي دجلة ويتأهل للدور الـ16 بكأس مصر

تأهل النادي المصري البورسعيدي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس، لحساب دور الـ32.

أحرز خالد الغندور هدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي المصري البورسعيدي مع البنك الأهلي في الدور الـ 16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

وكان قد انتهى الشوط الأول الذي جمع الفريقين بالتعادل السلبي، رغم محاولات فريق المصري، أن يسيطر على مجريات المباراة إلا وأن محاولاته باءت بالفشل في تسديد أي أهداف، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقي.