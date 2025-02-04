إحالة أوراق ربة منزل قتلت جارتها لسرقة قرطها الذهبي بالفيوم للمفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم ،بإحالة أوراق المتهمة «وفاء .أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك لإدانتها بقتل"عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز ابشواي، وحددت جلسة دور الانعقاد في الاول من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وترجع أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، عندما تلق مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وكشفت تحريات ادارة البحث الحنائي، أن أنها اشلاء "عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعى "و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.

ودلت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها، ثم قطعتها اربا بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، وأرجعت التحريات سبب القتل إلى سرقة قرطها الذهبي، لمرور المتهمة بضائقة مالية.

وألقى القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها اقدام المتهمة على قتل المجني عليها، فأحالتها إلى محكمة الجنايات ليتم تداول القضية في جلسات المحكمة.