ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي عن ضم اللاعبة المصرية ليلى البحيري إلى صفوفه، لتصبح أول لاعبة كرة قدم مصرية تحترف في أحد أندية الدرجة الأولى بأوروبا.

وانضمت ليلى البحيري (21 عاماً) إلى نورشيلاند، أحد أندية مجموعة رايت تو دريم، قادمة من فريق UC ايرفاين الأمريكي، حيث لعبت في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 مواسم بعدما بدأت مشوارها مع فريقي الجونة ووادي دجلة في مصر، قبل أن تنتقل للدراسة وممارسة كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية في سن 17 عاماً.

ولعبت ليلى البحيري لمنتخبات مصر تحت 17 وتحت 20 سنة، قبل أن تنضم لمنتخب مصر الأول الذي مثلته في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وتعد ليلى البحيري أحد المواهب المميزة في كرة القدم النسائية المصرية، حيث حققت لقب أفضل لاعبة شابة في مصر أكثر من مرة قبل انتقالها للعب والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما قدمت مستويات مميزة مع فريقها UC ايرفاين قبل أن تخطو خطوة عملاقة بالانضمام إلى نورشيلاند الدنماركي.