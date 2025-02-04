مركز تدريب "البوابة نيوز" يستقبل دفعة جديدة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

استقبل مركز التطوير والتدريب بمؤسسة «البوابة نيوز» دفعة جديدة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، لتدريبهم وتطوير مهارتهم على العمل الصحفي وفق بروتوكول التعاون بين المؤسسة وكلية الإعلام.





ورحبت داليا عبدالرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز بطلاب كلية الإعلام، مؤكدة حرص مؤسسة البوابة نيوز على التعاون التام والكامل مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ودعم الطلاب وتطوير قدراتهم وذلك إيمانًا بدورهم المستقبلي في الحقل الصحفي.

وأدارت رئيس التحرير حوارا مع الطلاب، واستمعت إلى آرائهم حول أهمية القراءة والتثقيف للصحفي ودوره التنويري في المجتمع، وأهمية التدريب الميداني العملي للطلاب والخريجين قُبيل الدخول إلى سوق العمل الإعلامي.

وأضافت رئيس التحرير أن الصحافة أساس العمل الإعلامي، كونها تجمع بين المهارات المطلوبة في مختلف الوسائل الإعلامية الأخرى.



واصطحب نصر عبده مدير تحرير البوابة نيوز الطلاب في جولة تفقدية للتعريف بأقسام الموقع والجريدة وكيفية العمل بهما والاطلاع على دورة العمل الصحفي داخل غرفة الأخبار، موضحا مراحل العمل داخل الموقع الإلكتروني والمهارات التي يجب أن يكتسبها المتدربون خلال الدورة التدريبية.

وفي ختام الزيارة، عبَّر الطلاب عن سعادتهم بالزيارة الميدانية، والتي تسهم في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي، موجهين شكرهم لمؤسسة البوابة نيوز على إتاحة التدريب وصقل مهاراتهم.

