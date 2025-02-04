باحث سياسي: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وإعادة الإعمار أولوية

أكد الكاتب والباحث السياسي، صالح النزلي، أن الجهود الحالية في قطاع غزة تتركز على العمل الإغاثي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة انعدام فرص الحياة وهدم آلاف المنازل، ما دفع الفلسطينيين للجوء إلى الخيام.

وأضاف النزلي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المرسوم الرئاسي يؤكد على ضرورة التركيز على إعادة الإعمار حيثما أمكن، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي لإغاثة المواطنين الذين تضرروا جراء العدوان المستمر منذ 15 شهرًا.

وشدد على أن ملف النازحين يعد من أبرز القضايا العاجلة، حيث يعيش عشرات الآلاف في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية والبيئية في القطاع، مشيرُا إلى أن المنظومة الصحية في غزة تعرضت لانهيار كامل، ولم تعد المستشفيات قادرة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

كما أكد النزلي على ضرورة التركيز أيضًا على قطاع التعليم، في ظل تدمير مئات المدارس، مشددًا على أهمية العمل السريع لإعادة تأهيل البنية التحتية وضمان حياة كريمة للنازحين في غزة.