تمثال العذراء لهاني جمال جسرٌ بين التراث والحداثة

وصف التمثال

تمثال العذراء مريم منحوت بارتفاع 3 أمتار ويُعتبر تحفة فنية تجسد السيدة العذراء بتفاصيل دقيقة تعكس الروحانية والهدوء.

التمثال مثبت على قاعدة بارتفاع 3 أمتار أخرى، ليصل الارتفاع الكلي إلى 6 أمتار، مما يمنحه حضوراً مهيباً.



التصميم الفني

يُظهر تمثال العذراء بملابس طويلة مُناسبة، مع يدين ممدودتين في وضعية تُشير إلى البركة أو الحماية. تُجسد ملامح وجهها الوداعة والرحمة، مع نظرة عينين تتجه نحو الأسفل كرمز للتواضع.



المواد المستخدمة

نُحت التمثال من البرونز مع إضافة تفاصيل مذهبة لتعزيز الجانب الروحي.



القاعدة

صُممت القاعدة على شكل هرمي أو عمودي مزخرف بنقوش تُجسد رموزاً مسيحية مثل النجوم، الصلبان، أو أزهار الزنبق (رمز الطهارة).

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يذكر ان الفنان هاني جمال هو فنان تشكيلي ونحات مصري معاصر، وُلد في القاهرة ويتميز بأعماله الفنية التي تجمع بين التراث الديني الحداثة

تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وتخصص في النحت الديني، حيث يُركز على تصوير الشخصيات الدينية المسيحية والإسلامية بتفاصيل تعكس العمق الروحي.



أعمال بارزة

إلى جانب تمثال العذراء، أنشأ جمال أعمالاً مثل تمثال للقديس مارجرجس، ومنحوتات لشخصيات تاريخية تمثال العذراء مريم لهاني جمال ليس مجرد عمل فني، بل جسرٌ بين الأرضي والروحي، وبين التراث والحداثة. يُجسد التمثال رؤية الفنان لمصر كواحة للتعايش حيث تُزهر الفنون رغم تحديات العصر.