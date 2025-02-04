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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالشروع في قتل شقيقه بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالشروع فى قتل شقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب يحمل جنسية دولة السودان مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه عقب نشوب مشاجرة بين حماته ونجلها لترك الأخير العمل تدخل لفضها فقام شقيق زوجته بطعنه بسلاح أبيض محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

استمرار حبس المتهم الشروع في قتل شقيقه المنيرة الغربية بالشروع في قتل شقيقه جنسية دولة السودان