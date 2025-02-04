المسلماني: نعمل على بناء رؤية متكاملة لتعزيز القوة الناعمة

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إننا نسعى منذ شرفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسئولية الهيئة الوطنية للإعلام إلى دراسة الحالة الراهنة بماسبيرو، والآفاق التي يجب أن نصل إليها، ونحن إذ نتدارس الدور والرسالة والإمكانات داخل الهيئة الوطنية للإعلام، فإننا بصدد وضع رؤية متكاملة لتحديث ماسبيرو من حيث الشكل والمضمون.

وأضاف المسلماني في حديثه أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، نحن نعمل على خطة تحديث تقوم على إضاءة عدة مواقع داخل الهيئة من محطات إذاعة وتليفزيون وكذلك إحياء دور ماسبيرو في الإنتاج، وتعزيزه بفريق متميز للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتوازى مع ذلك فإننا نعمل على إيصال رسالة الدولة وتقديم الإنجازات التي تحققت في مصر بشكل مناسب وفعال، كما أننا نعمل على دعم القيم المصرية، وتقديم الفكر الراقي، والتأسيس لمحتوى ثقافي جاد من أجل رفع مستوى الوعي وتوسيع مساحة المعرفة لدى الرأي العام.

وقد تطرق النقاش مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى قضايا ومحاور عدة، من إنتاج البرامج الوثائقية ،وقناة الأطفال، والبرامج الدينية، والقنوات الفنية، وإذاعات القرآن الكريم وصوت العرب وآلية اجتذاب الشباب إلى إعلام الدولة .