روسيا: واشنطن تواصل نهج الاستعمار ونهب ثروات الشعوب

أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانًا انتقدت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة مقابل المعادن الأرضية النادرة.

وأكد البيان أن ترامب وقع ضحية لخداع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إذ لا تمتلك أوكرانيا كميات تُذكر من هذه المعادن، بينما تقع احتياطيات الليثيوم والتيتانيوم الكبرى في الأراضي التي انضمت إلى روسيا عام 2022.

وأضاف البيان أن روسيا لا تسمح للولايات المتحدة أو غيرها باستغلال مواردها الطبيعية، كما لا تدعو أي جهة أجنبية للتدخل في أراضيها التاريخية.

وأشار البيان إلى أن تصريحات واشنطن تكشف مجددًا أن هدفها الأساسي ليس نشر الديمقراطية، بل تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية للدول الأخرى، في استمرار لنهجها الاستعماري.