ضبط 9 أطنان أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالغربية

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملات تفتيش موسعة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9 أطنان و200 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسط توجيهات صارمة بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضمان جودة المنتجات الغذائية وحماية المواطنين من السلع الفاسدة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تاجر يعبث بصحة المواطنين أو يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حسابهم. وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة بتكثيف الجهود الرقابية لمنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وخلال الحملات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، تم ضبط 150 كيلو دواجن غير صالحة، و750 كيلو جبن فاسد، و1 طن رنجة فاسدة، و500 كيلو زبيب منتهي الصلاحية، و600 كيلو سوبيا تحتوي على حشرات حية، و700 كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك، و1.7 طن شيكولاتة منتهية الصلاحية، و500 كيلو عسل مغشوش، و3 أطنان مخلل به أعفان وحشرات، و300 كيلو زيت زيتون وخل مغشوش، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت المهندسة حنان عامر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل جهودها لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي الصحي حول كيفية اختيار وتخزين الأغذية بطريقة آمنة. كما شددت على أن الهيئة لا تكتفي بضبط المخالفين، بل تعمل أيضًا على إرشاد التجار والمستهلكين إلى المعايير الصحية السليمة.

وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار خطة المحافظة لضرب مافيا الغش الغذائي بيد من حديد، حفاظًا على صحة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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