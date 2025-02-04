إضاءات مصرية وعربية في أمسية شعرية بمعرض الكتاب

استضافت قاعة ديوان الشعر في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، أمسية شعرية مميزة شارك فيها نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد الأقطش، حنين طارق، رودينا مجدي، سعاد كاشا من الجزائر، عزة رياض، محمد أسامة، محمود جمعة، وهاجر الصواف، وأدارت الأمسية الشاعرة ديمة محمود.

تميزت الأمسية بتنوع إبداعات المشاركين، حيث قدموا قصائد تنوعت بين الاتجاهات الشعرية المختلفة، مما أضفى ثراءً على الفعالية، وحظيت الأمسية بحضور لافت من محبي الشعر والأدب، الذين تفاعلوا مع النصوص المقدمة.

تأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي يحتضنها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المشهد الشعري والأدبي في مصر والعالم العربي.