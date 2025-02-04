عروض فنية مبهرة تضفي البهجة والإبداع على فعاليات معرض الكتاب

قدمت مسارح بلازا عروضًا مميزة أضفت على الأجواء لمسات من البهجة والإبداع، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تنوعت الفقرات بين الفنون الاستعراضية والغنائية، مقدمة للأطفال تجارب فريدة تغمرهم بالسعادة.

على مسرح بلازا 1، افتُتحت الفعاليات بعرض مميز لفرقة مرشدات وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث قدمت الفتيات استعراضات راقصة ولوحات حركية متناغمة لفتت أنظار رواد المعرض، وجسدت هذه العروض قيمًا تعليمية واجتماعية، ثم عرضا لفرقة الشمس التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، حيث قدمت أداءً مسرحيًا ممزوجًا بالموسيقى والاستعراض، ما أضفى أجواء من الحماسة والتفاعل بين الحضور.

أما على مسرح بلازا 2، فقد جاءت البداية مع عرض "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي، حيث تفاعل الحضور مع شخصيات الأراجوز والعرائس التي أضفت لمسة من الفرح والحنين إلى التراث الشعبي.

واستُكملت العروض بفقرة غنائية قدمتها فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، حيث أبهرت الجمهور بأداء راقٍ لمجموعة من الأغاني التراثية والوطنية، مما أضفى على الأجواء طابعًا فنيًا أصيلًا حظي بإعجاب الحاضرين.