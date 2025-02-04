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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول أمريكي: ترامب يرى أن إعمار غزة سيستغرق 15 عامًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن ترامب يرى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق ما بين 10 و 15 عامًا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الاخبارية ، في نبأ عاجل لها.

كما أكد المسؤول أن ترامب يركز على ضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، إلى جانب اتخاذ خطوات تضمن عدم قدرة حركة حماس على الاستمرار في حكم القطاع.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش اليوم مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة، إضافة إلى بحث الإفراج عن بقية المحتجزين.

 

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