ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل المتحف المصري الكبير وفدا رفيع المستوى من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجموعة من قضاة المحكمة. 
وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

وشملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بموضوعاتها المختلفة، منذ بداية الأسرات، وحتى انتهاء العصر اليوناني الروماني.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

WhatsApp Image 2025-02-04 at 3.17.42 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-04 at 3.17.42 PM (1)
WhatsApp Image 2025-02-04 at 3.17.42 PM
WhatsApp Image 2025-02-04 at 3.17.42 PM
المتحف المصري الكبير وفد رفيع المستوى المحاكم الدستورية المجالس الدستورية الإفريقية المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا