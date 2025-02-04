لشكه في سلوكها.. مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

داخل إحدى الشقق السكنية الشعبية هناك في حي عين شمس شرق القاهرة، كانت الحياة باتت مستحيلة بين الشاب مصطفى الشهير بـ“بوجي” وزوجته “ رُقية”، بعدما أصبحت النهاية حتمية لا محالة، حيث كتب “ الشك” آخر سطور هذه الحياة بطريقة مأساوية.

رسائل واتساب

مساء ليلة مشؤمة احتدت جلسة نقاشية بين بوجي ورقية، بسبب الرسائل التي قرأها عبر تطبيق الواتساب الخاص بهاتفها المحمول، قائلًا: “ ايه الرسايل اللي مبعوتالك دي على الواتس ومين الناس اللي انتي بتكلميها دي؟”.

وفي لحظة غضب أمسك الزوج بـ"عصا خشبية"، وسدد ضربة شديدة على رأس زوجته ليتركها مصابة بجرح خطير، وتركها تنزف من رأسها، ودخل لينام بهدوء أعصاب، وفي صباح اليوم التالي استيقظ من نومه واكتشف وفاة زوجته التي لم تجد من يغيثها ويسعفها.

وبعدها دخل المتهم في حالة هياج وانهيار، فصاح بصوت عالٍ وكان يصرخ بجانب جثة زوجته التي قتلها، وتجمع الأهالي في الشقة واتصلوا بالشرطة وتم القبض على المتهم.

الأهالي أفادوا أن المتهم كان سيئ السمعة والخلق، ودائما ما كان يشك في سلوك زوجته حتى قتلها.

نيران الشك.. اعترافات المتهم بقتل زوجته في عين شمس

وأمام جهات التحقيق بنيابة عين شمس اعترف المتهم، وقال: إنه شك في زوجته بعد أن سمعها تتحدث في الهاتف مع أشخاص غرباء وشاهد رسائل نصية على هاتفها من رجل يصفها بأوصاف لا تليق.

وأضاف المتهم، أنه عند عتاب زوجته نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها على التعدي عليها بالضرب والطعن حتى سقطت غارقة في دمائها.



وأضافت المناظرة، أنه عثر بالجثة على جروح قطعية بالذقن والرأس أدت إلى نزيف داخلي ومن ثم الوفاة.

بداية الواقعة في قسم شرطة عين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.