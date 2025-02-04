استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح واستعدادات لاستقبال المصابين والجرحى

أفادت ريهام إبراهيم، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، بأن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن بلغ 301 شاحنة إغاثة، من بينها 27 صهريج وقود، موضحة أن هذه الإمدادات ضرورية لتشغيل المستشفيات والمخابز، إلى جانب المواد الغذائية والبطانيات لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، الذي تسبب في وفاة أطفال بالقطاع.

وأضافت، خلال رسالتها على الهواء، أن غزة تعاني من حملة تجويع ممنهجة وانتهاكات إنسانية مستمرة، بينما تستمر الجهود لاستقبال المصابين والجرحى، مشيرة إلى أن الاستعدادات الطبية على الجانب المصري قائمة، مع تواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف والمعدات اللازمة.

إلا أنها لفتت إلى أن أي مصاب أو جريح لم يتمكن من العبور اليوم، مرجحة أن يكون الجانب الآخر قد منع خروج أي من المصابين، بالتالي باتوا غير قادرين على تلقي العلاج اللازم في المستشفيات التي تفتح أبوابها لاستقبالهم.