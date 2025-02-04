محافظة القاهرة تنظم اصطفاف لمعداتها لمراجعة جاهزيتها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث

نظمت محافظة القاهرة اصطفاف لمعداتها باستاد القاهرة ضمن المراجعة الدورية للحالة الفنية لمعدات المحافظة، وبيان مدى جاهزيتها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد د . إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذا الاصطفاف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتمتلك محافظة القاهرة ٦٨٢٢ معدة ، ومركبة وسيارات نقل ثقيل ولوادر وسيارات للإنقاذ السريع موزعة على هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، والشركات العاملة فى النظافة، والأحياء، وشركتى مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة النقل العام، والإسعاف، والحماية المدنية، وشركة الغاز.