تحرير 18 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بشان الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة على 12 منشأة غذائية بمدينة ببا، أسفرت عن تحرير 18 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية ،وإعدام 31كجم أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية، فيما تم أخذ 3 عينات لتحليلها لاتخاذ اللازم .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، محمود طه مراقب أول الأغذية ومفتشي الأغذية (عماد توفيق ، طه عيد ،إسحاق سامي).