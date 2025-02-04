شاهد.. وصول لاعبي بيراميدز استاد الدفاع الجوي لمواجهة المنصورة في كأس مصر

وصل قبل قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المنصورة في مسابقة كأس مصر.

ويلتقي فريق بيراميدز، بقيادة كرونوسلاف يوريسيتش، مع المنصورة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مواجهات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على زد في المباراة النهائية.

وتأهل فريق المنصورة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على دلفي، بهدفين مقابل هدف، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

وينتظر فريق المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.