سكرتير بني سويف يناقش جاهزية القطاعات والأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا موسعا، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

ناقش السكرتير العام المساعد مع مسؤولى الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية ، الخطوات والمتطلبات الواجب تنفيذها حيال التعامل مع البلاغات الخاصة بالتلوث البيئي والإشعاعي ، وتتضمن حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الفنية والعلمية المختصة ، تشتمل على عمل كردون أمنى بمحيط البلاغ لحظر دخول وخروج أي فرد من وإلى موقع البلاغ وتوفير المستلزمات الخاصة بالتعامل مع هذا النوع من التلوث ، تمهيدا للبدء في إجراءات النقل والعزل والتعامل مع الموقف بطريق علمية وفنية مدروسة وآمنة

تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية لمسؤولى الأزمات والطوارئ بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الحماية المدنية والصحة والإسعاف والبيئة، حيث كلف السكرتير العام المساعد مسؤولى إدارة الأزمات بالديوان العام بالتواصل والتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات لترشيح أسماء العاملين المقرر تدريبهم على التعامل مع مثل تلك البلاغات وإعداد برنامج وجدول زمني متضمن التوقيتات والأماكن المزمع إقامة التدريب بها.