فيلم "Super Wings Maximum Speed" في دور العرض المصرية

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة المرتقب Super Wings Maximum Speed في دور السينما بمصر ابتداءً من 5 فبراير، حيث يعد مغامرة شيقة تجمع بين الترفيه للأطفال والرسائل العميقة التي ستلامس قلوب الكبار.

في عالم لم تعد فيه الألعاب تحظى بشعبيتها السابقة، يضع الشرير بيلي ويلي خطة شريرة لاختطاف مشاهير يوتيوب وإرسالهم إلى الفضاء. لكن الطائرة الأسرع في العالم، سكاي، تنطلق في سباق مع الزمن لإحباط مخططه وإنقاذ الأرض، تنضم إليها اليوتيوبر دا-إن، التي تخوض هذه المغامرة لإنقاذ والدتها المختطفة، هل سيتمكنان من التصدي لبيلي ويلي وإنقاذ العالم بأقصى سرعة؟

الفيلم من إخراج شياو تشينغ كاي وكاي دونغ تشينغ، اللذين يمتلكان خبرة واسعة في صناعة أفلام الرسوم المتحركة، حيث قدم شياو تشينغ أعمالًا بارزة مثل CUO TUO SUI YUE(1982 وCHILDREN FROM RED FLAG CANAL (2007)، بينما يُعرف دونغ تشينغ بأنه العقل الإبداعي وراء سلسلة Super Wings الشهيرة.

Super Wings Maximum Speed من تأليف غيل هون جونغ.

ويجمع الفيلم بين الإثارة، الكوميديا، والرسائل العميقة حول التعاون والمثابرة، ليكون تجربة سينمائية استثنائية للعائلة بأكملها، تتولى مهام توزيع الفيلم four star films.