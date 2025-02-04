«تغيير كالون وتبادل اتهامات».. التحقيق في مشاجرة بين طليقة شيف شهير وابنته

فتحت نيابة الشيخ أول وثاني الشيخ زايد، تحقيقات موسعة في مشاجرة وقعت بين طليقة “ شيف شهير” وابنته، داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، بعد حدوث الكثير من الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة وتحريرهما محاضر ضد بعضهما.

تبادل الاتهامات بين ابنة وطليقة شيف شهير

وخلال التحقيقات تبادلت طليقة الشيف وابنته، الاتهامات بالاعتداء والتشاجر بسبب خلاف على ملكية فيلا بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تغيير كالون الباب

وكشف التحقيقات أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغين من طليقة شيف شهير وابنته، حيث وجهت طليقته اتهامًا لابنته بالاعتداء عليها، عندما توجهت إلى فيلا تملكها بالاشتراك مع طليقها، حيث فوجئت بتغيير كالون الباب وعدم قدرتها على الدخول إلى الفيلا بمفتاحها.

نجلة الشيف تتهم طليقة والدها بالاعتداء عليها

وفي الوقت الذي حررت فيه ابنة الشيف محضرًا اتهمت فيه طليقة والدها بالاعتداء عليها أيضًا، وتبادلت الاتهام معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.