ضبط شخصين بالفيوم بحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما “أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع”.

وبمواجهتها إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.