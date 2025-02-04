"الدمرداش" يتفقد المدن الجامعية بالعريش استعدادًا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

قام الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، يرافقه الدكتور محمود ابراهيم المشرف العام علي المدن الجامعية والتغذية وأشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة بجولة تفقدية للمدن الجامعية للإطمئنان على مدي جاهزيتها لإستقبال الطلاب، وضمان توفير بيئة مناسبة للإقامة والمعيشة. وذلك في إطار استعدادات جامعة العريش المكثفة لإستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م .

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة غرف الإقامة ، والمطاعم ، والمرافق الخدمية ، للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة من حيث النظافة والصيانة والتجهيزات الأساسية ، كما شدد سيادته على أهمية اتخاذ كافة التدابير الصحية والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب ، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات ، مؤكدًا علي أن إدارة الجامعة تحرص دائمًا على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية.

وفي نهاية الجولة وجه رئيس الجامعة الشكر للمُشرف العام علي المُدن الجامعية وكافة العاملين بالمدن على جهودهم المبذولة في تجهيز واستعداد المرافق لاستقبال الطلاب، مشددًا على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق لتقديم أفضل الخدمات لأبناءنا الطلاب.