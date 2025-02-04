طارق مصطفى ينصح شيكابالا بالاعتزال

وجه طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رسالة قوية بشأن اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

وقال طارق مصطفى عبر بودكاست kora ai مع الإعلامي محمد فاروق، إنه على خلاف على موهبة شيكابالا التي لن تتكرر مرة أخرى.

وأضاف، "شيكابالا لابد أن يحب نفسه ويجب أن يضع لنفسه خطة للمستقبل، أنصح اللاعب بالاعتزال حال تعاقد الزمالك مع صفقات قوية في الانتقالات الشتوية الجارية".

وواصل، "شيكابالا ليس من نوعية اللاعبين الذين لا يشاركون لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة في نهاية كل مباراة، هذا لا يليق بشيكابالا وربما يبقى لنهاية الموسم لحين إبرام صفقات جديدة للفريق ولكن إذا حدث ذلك في انتقالات الشتاء فأنصحه بالاعتزال".