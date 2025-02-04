حملة لمكافحة القوارض وصيانة محصول القمح بمحافظة الفيوم.. صور

أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على إدارة المكافحة متابعة خطة توزيع خلطة القوارض عبر الإدارات الزراعية بالمراكز، تمهيدًا لتوزيعها من قبل الجمعيات في أماكن الإصابة المحتملة، وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة، حيث ستُتخذ إجراءات قانونية بحق رؤساء أقسام المكافحة في حال التقاعس عن التنفيذ.

واصلت مديرية الزراعة بالفيوم حملة مكافحة القوارض وصيانة محصول القمح في كل من الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، لليوم الثالث على التوالى، وذلك بحضور الدكتورة وسام البحيري، مدير عام إدارة المكافحة، ومهندسي إدارة المكافحة بالمديرية، ورئيس قسام المكافحة بالمركز.

حيث تم اليوم المرور على الزراعات الشتوية في مختلف مناطق المراكز المستهدفة، حيث تم توعية

المزارعين الذين تم مقابلتهم بضرورة الاكتشاف المبكر لأي أعراض إصابة حشرية أو مرضية، وسرعة إتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة، والاستفادة من النصائح والخدمات التي تقدمها فرق المكافحة

تهدف هذه الحملة إلى حماية محصول القمح من أضرار القوارض، وتحقيق إنتاجية عالية وزيادة المحصول، والحفاظ على الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

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