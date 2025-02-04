منع نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة يثير غضب أولياء الأمور.. عازر: النتيجة بالمدارس

سادت حالة الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب منع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، علي الرغم من اعتمادها في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المحافظة في بيان لها إنه سيتم النشر على موقع مديرية التربية والتعليم، علي الرغم من عدم تفعيل الموقع الإلكتروني للمديرية وكذلك البوابة الإلكترونية للمحافظة لاتعمل أيضا.

وتابع البيان، إنه إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المدارس في تمام الرابعة عصرًا.

وانتقد عدد كبير من المواطنين، قرار منع محافظ البحيرة النتيجة، مشيرين إلي إعلان النتيجة في المدارس يهدد بإحداث أزمة صحية، نتيجة تكدس أكثر من 125 ألف طالب وأسرهم في المدارس.

وأكد المواطنين، خلال منشورات لهم علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم منع نشر النتيجة من خلال الإعلام للمساعدة على التغطية على عجز الإمكانيات ومساعدة أولياء الأمور والطلاب وطمأنتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 م بنسبة نجاح 70.13%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم 4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالب وطالبة حضر منهم 37 ونجح 37 طالب بنسبة 100%

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين 11 طالب وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعه من عصر اليوم ، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.