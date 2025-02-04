الشوط الأول.. المصري يتعادل سلبيًا مع وادي دجلة في كأس مصر

انتهى منذ قليل الشوط الأول الذي يجمع بين فريق المصري البورسعيدي وفريق وادي دجلة، في إطار منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر موسم 2024-2025.

حيث حاول فريق المصري، أن يسيطر على مجريات المباراة إلا وأن محاولاته باءت بالفشل في تسديد أي أهداف، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان قد أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته امام وادي دجلة.

و تُقام المباراة على ملعب السويس الجديد ، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

تشكيل مباراة المصري أمام وادي دجلة كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة – أتدجيكو سامادو – حسين فيصل.

الهجوم: كريم بامبو – بابا بادجي – أحمد القرموطي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في الدور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.