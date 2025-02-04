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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة معلمي الحصة بمنطقة الفيوم الأزهرية.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أعلنت منطقة الفيوم الأزهرية عن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة، والتي أجريت بهدف سد العجز في معاهدها بعدد من المحافظات.

مسابقة معلمي الأزهر

وأكد الشيخ محمود حسانين، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أن مسابقة معلمي الأزهر هدفها سد الإحتياجات في مختلف التخصصات الشرعية، العربية، والثقافية، ودعم العملية التعليمية وتطويرها بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر المستمرة لمواكبة التطورات التعليمية الحديثة، وتحقيق جودة التعليم الذي يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية.

وأكد رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، لـ«البوابة نيوز » أن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة تم الإعلان عنها وذلك من خلال كشوف تم نشرها على الصفحة الرسمية لمنطقة الفيوم الأزهرية، واشار رئيس منطقة الفيوم بأنه يتم بدءا من غدا  استقبال المتقدمين لاستكمال باقي إجراءات التعيين من كل الادارات علي مستوي المخافظة، كما يتم استقبال من سيوقعون علي العقود.

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