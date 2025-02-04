المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشورى اليمني والوفد المرافق له

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، متمنيًا أن تشهد مزيدا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية، و مشددا على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

وقال المستشار عبد الرازق، إن مكانة اليمن كبيرة في قلوب المصريين قيادة وشعبا وهو ما يشهد عليه تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، لا سيما حرص مصر على أمن وسلامة اليمن ودعمه في كل ما يحاك ضده من محاولات عدم استقراره.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن أمنيته في أن تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين أملا في تكرار الزيارات المتبادلة بين المجلسين.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الشورى اليمني، الشكر للمستشار عبدالرازق، على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر، فضلًا عن تطلع بلاده لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، لا سيما في إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.

وأكد دغر على تطلعه في تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الشيوخ المصري ونظيره اليمني في أسرع وقت للاستفادة من خبرات وتجربة مجلس الشيوخ المصري الذي يضم العديد من الكفاءات القامات في مختلف المجالات.



كما أكد دغر على إيمان اليمن الدائم بدور مصر الإقليمى والدولي في حل الكثير من الملفات ودعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة، منوها أن استقرار مصر وقوتها تصب دائماً في صالح كافة الدول العربية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

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