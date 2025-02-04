إصابة 8 عمال إثر انقلاب سيارة عمالة بوادي النطرون بالبحيرة

أصيب 8 عمال زراعيين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بوادى النطرون، تم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية أمام بسكول الشامى بوادي النطرون ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إنقلاب سيارة نصف نقل مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب الطريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد حسن محمد، ٤٤ سنة مقيم كوم حماده ومروان عبد المقصود عبد الرازق ٢٠ سنة وعبد الجواد عبد الله عبد الجواد ٣٤ سنة ومحمد مختار عبد المنعم ٤٠ سنة وطارق شاكر عبد الحميد ٢٢ سنة وكريم مصطفى احمد ٣٧ سنة وأحمد السيد محمد ٣١ سنة ومحمد أحمد محمد ٣١ سنة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم يقيمون مركز كوم حمادة

تم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.