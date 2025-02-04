ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 عمال إثر انقلاب سيارة عمالة بوادي النطرون بالبحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 8 عمال زراعيين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بوادى النطرون، تم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية أمام بسكول الشامى بوادي النطرون ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إنقلاب سيارة نصف نقل مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب الطريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أحمد حسن محمد، ٤٤ سنة مقيم كوم حماده ومروان عبد المقصود عبد الرازق ٢٠ سنة وعبد الجواد عبد الله عبد الجواد ٣٤ سنة ومحمد مختار عبد المنعم ٤٠ سنة وطارق شاكر عبد الحميد ٢٢ سنة وكريم مصطفى احمد ٣٧ سنة وأحمد السيد محمد ٣١ سنة ومحمد أحمد محمد ٣١ سنة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم يقيمون مركز كوم حمادة 
تم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

البحيرة الطريق الصحراوي اللواء محمود هويدي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة العمالة الزراعية انقلاب سيارة عمال إنقلاب سيارة نصف نقل حادث انقلاب سيارة طريق الصحراوى عمال زراعيين مدير امن البحيرة مستشفى وادي النطرون