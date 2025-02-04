الجمعة القادمة.. قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم إلى إدارة العجميين

تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (7/ 2/ 2025م) قافلة دعوية بمديرية أوقاف الفيوم إلى إدارة العجميين، وتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وجاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبحضور الدكتور محمود الشيمي، مدير المديرية، وعدد من الأئمة المتميزين، وذلك على النحو التالي:

الدكتور محمود طه الشيمي مدير المديرية الشيخ يوسف، والشيخ يحي محمد محمد مدير الدعوة الهداية، والشيخ فتحي عبد الفتاح جاد الرب مسؤول الإرشاد العجمي، والشيخ محمد محمد عبد الكريم المكتب الفني الشيخ خليل الشيخ أحمد محمد عبد الفتاح مدير الإدارة عبد التواب أمين، الشيخ سيد عجمي محمد محمود إمام وخطيب الرحمن.

وكذالك الشيخ أحمد رشاد علي إمام وخطيب هانم مؤمن، والشيخ الأحمد محمد صبري إمام وخطيب باهي بسيوني، والشيخ حسني محمد محمد علي إمام وخطيب الوحدة المحلية طبهار، والشيخ تيمور محمد علي إمام وخطيب سيد شعبان.