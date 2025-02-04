شهدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات نهائي مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية والتي شهدت تألق طلابي لافت لأبناء مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين التابعة لإدارة مطروح التعليمية ومدرسة العلمين الثانوية المشتركة.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وفتحي بوعبيسي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، وفدوى فخر الدين مدير إدارة التعليم الثانوي وسط أجواء تربوية تنافسية.

وكرمت وكيل الوزارة الطلاب المتفوقين خلال المسابقة مؤكدة لهم ضرورة المحافظة على التفوق بالجد والاجتهاد والمثابرة والصبر في طلب العلم، مؤكدة لهم ضرورة تشريف المحافظة ببذل مزيد من الجهد للوصول إلى منصة التتويج على مستوى الجمهورية.

وأوضحت فتحي أن تلك المسابقة المعرفية ساهمت في الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، وتحفيزهم على التفوق الدراسي والتنافس الشريف والعمل الجماعي، موجهة الشكر لمدير عام التعليم العام والتعليم الثانوي وتوجيه عام التربية الاجتماعية للجهد المتميز والتنظيم الجيد للمسابقة كذلك قدمت الشكر لكافة المعلمين المشاركين في إعداد الطلاب والوصول بهم إلى هذا المستوى المتقدم كذلك موجهي كافة المواد الدراسية الذين شاركوا في تنظيم وإعداد المسابقة بالإدارات التعليمية والمديرية.

مدير تعليم مطروح: مسابقة أوائل الطلاب ساهمت في الارتقاء بالمستوى العلمي

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