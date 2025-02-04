محافظ دمياط يتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي كفر شحاتة

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد، والتى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة إلى مشروع محطة رفع صرف صحي بالقرية، للوقوف ميدانيًا على آخر التطورات ومعدلات للتنفيذ به.

وتواصل على الفور مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشدد على استدعاء المقاول المُنفذ للأعمال و استكمال المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

واطلع خلال الزيارة على نسب التنفيذ بالمشروع التى بلغت ٧٥% للاعمال المدنية و ٦٠% للأعمال الكهروميكانيكية ، وخطة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، للربط على محطة معالجة كفر سعد البلد و تشغيل المحطة لخدمة قطاع الميل الغربى بالقرية.

وتفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، القافلة الطبية بالوحدة الصحية بكفر شحاتة بمركز كفر سعد، التي أُقيمت بالتعاون بين لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء و بنك الشفاء المصرى ، و محافظة دمياط ومديرية الصحة.

وتضمنت القافلة تخصصات العظام والباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، وأنف وأذن وحنجرة، حيث يتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان ، واطلع " محافظ دمياط " خلال الزيارة على نتائج قافلة الرمد التى تم اطلاقها أمس بالوحدة الصحية بكفر شحاتة، وشهدت إقبال كبير من المواطنين حيث تم توقيع الكشف على ٦١١ حالة و تحويل عدد ٧٤ حالة لإجراء جراحات وأيضًا إجراء نظارات طبية لعدد ٢٥٦ حالة.