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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين بنطاق حي المنتزة ثان وشرق

حملات نظافة على نطاق
حملات نظافة على نطاق محافظة الإسكندرية
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شن حي المنتزة ثان، حملة مكبرة على الفريزة والنباشين إستهدفت مدخل عزبة العماروة، العصافرة قبلي، شارع مسجد التوحيد، إسكان الشباب طوسون، عزبة عرامة .

وأسفرت الحملة عن مصادرة طن من الفرز والتحفظ على 3 جواني وتروسيكل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دوري، حفاظا على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.

ونفذ حي شرق حملة مكبرة لمطاردة الفريزة والنباشين شملت منطقة سيدي جابر الشيخ وتمكنت الحملة من التحفظ على 150 كيلو فرز.

وأكد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الالتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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