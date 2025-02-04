ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10093 طن شملت 300 طن يوريا و9793 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48525 طن شملت 4900 طن ذرة و2731 طن خشب زان و6500 طن سكر و16110 طن حديد و5263 طن فول و13021 طن خردة.

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 157 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 425 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64007 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5690 حركة.

كما غادر 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ نحو ( 2250 طن) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و28 تريلا فارغة ومملوءة ورأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن، كما قامت بتحميل 7 حاوية و13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلى إيطاليا – هولندا – ألمانيا - إنجلتر- سلوفيكيا – الدنمارك .