بعد وفاته بدقائق.. الابن يلحق بوالده حزنا عليه في المحلة

شهد شارع الشرقاوي بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة شاب في العقد الثالث من عمره حزنا علي فراق والده حينما دخل عليه فوجده في فراشه متوفيا مما أصابه في الحزن فلحق به في الحال ويجري إنهاء فعاليات صلاة الجنازة علي جثماني كلاهما.

وتداول أقارب الاب والابن المتوفيان خبر رحيل كل من الحاج محمد فاروق الاعصر وابنه الشاب هاشم محمد فاروق فضلا عن الإعلان عن إقامة صلاة الجنازة بمسجد السلام الكائن بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

وافادت مصادر مقربة من أسرة المتوفين أن الابن دخل الحجرة علي والده فاكتشف وفاته مما تسبب في حزنه وإصابته بالسكته القلبية ويتوفي في الحال حزنا علي رحيل والده المفاجئ.