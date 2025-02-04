إعلام الفيوم يدشن أولى فعاليات حملة "حقك.. مسؤوليتنا"

عقد مركز إعلام الفيوم، اليوم الثااثاء، لقاءً إعلاميًا موسعًا حول "الغش التجاري وآليات حماية المستهلك وضبط الأسواق"

ضمن الحملة المجتمعية "حقك.. مسؤوليتنا" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز وبرعاية مجلس الوزراء، وذلك للتوعية بحقوق وواجبات المستهلك على مستوى محافظات مصر بحضور، الدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم، الدكتور أشرف عبدالحميد الباحث بإدارة التحقيقات والشكاوى بالجهاز، سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، مروةايهاب مسئول اعلام اول بالمركز، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم وبمشاركة لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، الكيانات الشبابية.

وفي كلمة الافتتاحية ذكرت سهام مصطفى، مدير مركز إعلام الفيوم، أن الإعلام يشكّل دورًا هامًا في بناء ثقافة مجتمعية سليمة وإيجابية، فمن خلال الحملات الإعلامية الهادفة، يستطيع أن يسلط الضوء على قضايا مهمة، لافتة إلى مهام الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤوليتها نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية، ومشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف رفع الوعي بأهمية دور جهاز حماية المستهلك باعتباره الطريق الآمن والأمثل لضمان حق المواطن من مقدم الخدمة معربةً عن امتنانها بالتعاون مع الجهاز لتعريف المواطنين باختصاصاته وكيفية التواصل أو التقدم بشكوى والوقوف على ما يقوم به من دور رقابي لضبط المخالفات.

وأوضح دكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك ماهية حماية المستهلك والتي تهدف إلى منع الضرر عنه مع ضمان حصوله على حقوقه، مشيرا إلى رؤية جهاز حماية المستهلك في تقديم خدمة حكومية للمواطن بجودة عالية مع رفع وعيه وحمايته ضد الممارسات الضارة على المستوى الصحي والاقتصادي وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين وذلك من خلال فريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراُ للدور الذي يقوم به، ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

كما تناول جلال شرح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمراحل المختلفة للحماية ومنها مرحلة ما قبل الشراء والتي تتضمن ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وفقا للمواصفات القياسية، وتقديم المعلومات الكافية ووضع بطاقة البيانات على المنتج والإعلان عن السعر الشامل، وتجنب الخداع والتضليل، ثم مرحلة الشراء وتشمل معاينة المنتج مع التأكد من توافر المواصفات الخارجية، والتأكد من عدم وجود كسور أو خدش أو تمزقات، التأكد من العدد أو الكم، وأخيراً مرحلة ما بعد الشراء حيث تحذير المستهلك إذا اكتشف المورد (التاجر أو المحل)عيبا في المنتج، وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع الاستفادة من ضمان الشراء ،والحصول على خدمات الصيانة المشمولة بضمان الخدمة.

وفي سياق متصل أوضح جلال الدور الحالي للجهاز من حيث الرقابة والتفتيش لتنظيم الأسواق، والتوعية، إلى جانب تلقي الشكاوي، والرصد محليا ودوليا لكافة المنتجات لتفعيل الإنذار المبكر، فضلا عن دعم الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك.

كما ألقى الضوء على الأجهزة والجهات الرقابية التي يتم التعاون معها لحماية المستهلك، وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قطاع الرقابة والتجارة الداخلية، وزارة التموين، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الصناعية، هيئة الطيران المدني، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هيئة سلامة الغذاء، شعبة مباحث التموين، وزارة التربية والتعليم ،مصلحة دمغ المصوغات والموازين ،جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما أشار الدكتور أشرف عبدالحميد إلى دور الجهاز في توعية المستهلك من خلال إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك الإلكترونية تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك بالإضافة إلى إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية والذي مهمته التيسير على المواطن في تقديم الشكاوي والبلاغات والعمل على حلها ،موضحا كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة خلال عام 2024 والتي بلغت 189936، حيث تم حل عدد شكاوى 187422 بنسبة إنجاز 96.6%‎، مضيفا رقم الخط الساخن للشكاوى [ 19588]، وأرقام تليفونات الجهاز بالفيوم ٢١٤٦٧١٦ ، ٢١٤٦٧١٨ وعنوانه الفيوم، كيمان فارس بجوار مديرية التنظيم والادارة ويبدأ العمل به من الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، وأرقام الواتس الخاصة به ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ ، ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩.

وفي ختام اللقاء قدمت مروة إيهاب أبو صميدة الشكر للحضور مؤكدًة على حرص الدولة من خلال جهاز حماية المستهلك على الاهتمام بقضايا ومشكلات المواطنين مع سرعة التعامل معها والعمل على حلها بالإضافة إلى دور الجهاز في توعية المواطن بقانون حماية المستهلك وإيجاد الحلول الفورية لهذه المشكلات.

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من جانب المشاركين، وانتهى إلى عدد من التوصيات من جانب الحاضرين بأهمية عقد دورات تدريبية مكثفة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز، وإعداد مطبوعات ورقية تتضمن (نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الإستبدال والإسترجاع، أهمية الفاتورة ...)، وتوزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات)، وكذلك إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، بالإضافة إلى إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يُروج لها من خلال الإعلانات المُضللة، وضرورة وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية في معاملات التجارة الإلكترونية.

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