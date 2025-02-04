وزير العمل يشهد إطلاق حملة "إفطار صائم لعام 2025"

شهد وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء فعاليات إطلاق "حملة إفطار صائم لعام 2025" ، وذلك بدعوة من مؤسسة مصر الخير،وبحضور نُخبة من السادة الوزراء ،والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة.

وقال الوزير في كلمة رسمية له، إن مشاركته اليوم في فعاليات إطلاق تلك الحملة التي تُطلقها "مؤسسة مصر الخير" للعام الثالث عشر على التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، بهدف دعم الصائمين في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر المستحقة،و الأكثر احتياجًا ،للتأكيد على دعم الدولة الكامل لهذه النوعية من المبادرات المجتمعية، ذات الأهداف النبيلة، و التكافلية التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقًا، وتَثّمين التعاون والتواصل مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

قال الوزير أنه من اللافت للإنتباه هنا، إن حرص الدولة والقيادة السياسية على التعاون لإنجاح تلك الحملات الإنسانية والخيرية ،الذي يأتي من خلال عقيدتها الراسخة في حماية ورعاية ودعم الفئات الأكثر إحتياجًا بتوجيه ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،وهذا ما نشاهده في كافة المبادرات خاصة الرئاسية.

شارك وتحدث في الفعاليات التي قدمها الإعلامي شريف مدكور، بفندق نايل ريتز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ،وعدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

FB_IMG_1738672973174

FB_IMG_1738672970790

FB_IMG_1738672968673

FB_IMG_1738672966450

FB_IMG_1738672963883

FB_IMG_1738672961690

FB_IMG_1738672959433

FB_IMG_1738672957134

FB_IMG_1738672954701

FB_IMG_1738672952367

FB_IMG_1738672949553

FB_IMG_1738672947194