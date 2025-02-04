سقوط تشكيل عصابي سرق سيارة نقل من سائق بالإكراه بمدينة 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة سيارة نقل من مواطن بالإكراه.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، في ضبط (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل من أحد الأشخاص عقب تواصل أحدهم معه هاتفيا واستدراجه وتهديده بسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم وشقيق المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط ( السيارة المستولى عليها – "الهاتف المحمول والسلاح الأبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة").

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.