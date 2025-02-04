وزير الخارجية: مصر تسخر كل إمكانياتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة: "أثمن دور تركيا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات".

وأضاف "عبد العاطي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الإعداد لانعقاد المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بالقاهرة خلال العام الجاري.

وأوضح، أن الرؤية المصرية تتضمن أن يكون وقف إطلاق النار في غزة وقفا مستدامًا، مؤكدًا: "ما حدث في غزة يفوق الخيال والعقل من دمار وأوضاع إنسانية كارثية، ولذلك فأن مصر تسخر كل إمكانياتها لإدخال المساعدات إلى القطاع".