وزير الخارجية: مصر عازمة على تنظيم مؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه أكد على أهمية الدعم التركي للجهود المستقبلية التي تستهدف إعادة إعمار غزة، موضحا انه أطلع نظيره التركي على عزم مصر تنظيم مؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، انه تم الاتفاق مع نظيره التركي على أهمية بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولة لتهجيره، متابعا أن أولويات مصر في سوريا هو وحدتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية ألا تكون سوريا مركزا للتهديد أو التحريض ضد أي من دول الجوار أو المنطقة وبالتالي من الضروري إنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا وصولا إلى الانتخابات.