إجراء 12.791 عملية عيون لغير القادرين بالفيوم

وأعلنت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انها نفذت 12,791 عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم منذ بداية عملها بالمحافظة الى الآن.

وذلك فى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الفيوم، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم بقيادة الدكتورة شيرين فتحى، وجاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمرضى الأولى بالرعاية وذوى الهمم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

inbound2932851689326122565