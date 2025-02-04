تعليم مطروح توجه بالنهوض بمستوى الطلاب الضعاف لغويا بالمرحلة الابتدائية

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع فريق عمل مبادرة (مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة)، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل الموافق 8 فبراير مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتي تم تدشينها بهدف تحسين المستوي اللغوي للطلاب الضعاف بالصفوف الأولي بالمرحلة الابتدائية تحت إشراف إدارة التعليم الابتدائي ومدير عام لمدير التعليم العام.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وصلاح فهمي موجه عام اللغة العربية.

مدير تعليم مطروح توجه بالنهوض بمستوى الطلاب الضعاف لغويا

استهلت نادية فتحي الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم استعرضت آليات تنفيذ المبادرة ومناقشة الأطر الكفيلة بتحقيقها للنجاح المأمول، مؤكدة أن تلك المبادرة التربوية تأتي في إطار خطة منظمة من تعليم مطروح موجهة للنهوض بمستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وفق جدول زمني لمدة ثمانية أسابيع.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المبادرة تشمل تنفيذ برامج علاجية مكثفة وفق برنامج زمني لتحسين مستوى الطلاب مع تنفيذ اختبار قبلي يوم الأحد المقبل، بكافة المدارس الابتدائية مع بداية المبادرة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لتحديد الطلاب المستهدفين بدقة في سبيل المساهمة في رفع مستوى القراءة والكتابة لديهم.

وأوضحت أنها وجهت فرق المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية والتعليم الابتدائي وتوجيه اللغة العربية بمتابعة ما تم تنفيذه وانجازه خلال خطوات تطبيق المبادرة التعليمية وتكليف المعلمين مع اختلاف تخصصاتهم بكل مدرسة ابتدائية بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.

مدير تعليم مطروح: المشاركة في مبادرة مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة واجب وطني

وبينت لأعضاء فريق عمل المبادرة أن المشاركة في المبادرة واجب وطني وإنساني وتربوي في سبيل تنشئة وإعداد جيل طموح قادر على تحمل المسئولية .



وأكدت وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي للمبادرة يتمثل في المساهمة بفعالية وإيجابية في تحسين المستوى اللغوي للطلاب الضعاف من خلال تكاتف الجميع من أجل نجاحها، مشيرة أنه ستتم متابعة فعاليات المبادرة بكافة الإدارات التعليمية أولا بأول حتى تؤتي ثمارها المأمولة.

وفي ختام الاجتماع أكدت مدير المديرية أنه سيتم تكريم وإثابة الطلاب ذوي الاستجابة العالية خلال تنفيذ المبادرة كذلك المدارس أصحاب أعلى معدل نجاح في تنفيذها، كذلك تكريم أفضل معلم ساهم في إنجاز المبادرة داخل مدرسته وفق تقارير المتابعة من المختصين بذلك، مضيفة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا لدفع منظومة العمل للإمام تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك وفق إطار مهني منظم لاستمرار دعم ومساندة أبنائنا الطلاب.

مدير تعليم مطروح توجه بالنهوض بمستوى الطلاب الضعاف لغويا بالمرحلة الابتدائية

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