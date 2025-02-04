إقبال كبير على معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة بالمنيا

الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 02:44 م

شهد معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، على كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي، إقبالا من المواطنين والذى يستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، بالتعاون بين وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية ووحدة "مشروعك" للتنمية المجتمعية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بهدف دعم وتسويق المشروعات الحرفية والتجارية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها قرى ومدن المحافظات وإقامة المعارض لهم داخليا وخارجيا، وتشجيع أصحاب المهن والحرف التراثية نظرا لقيمتها الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتراثها الحضاري.

وتشمل أقسام المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية، السلع الغذائية، والمنتجات التجارية المختلفة، وأشاد المحافظ بجوده المنتجات المعروضة

وأوضحت شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل ( الكليم اليدوي والاكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي)، مما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة، كما يضم المعرض عددا من السلع الغذائية المدعمة من محافظ المنيا، لافتة أن "أيادي مصر" تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت.

ولفتت إلى أن الحرف اليدوية تعد وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الخامات المتاحة وإعادة تدوير المواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن استمرار تقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المهن لضمان استمراريتها وضرورة الاهتمام بالجودة حتى يتحقق الهدف المطلوب بالتصدير وفتح أسواق خارجيه لتسويق تلك المنتجات.