وزير الخارجية التركي: نشكر مصر على مساعيها للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "أشكر مصر على مساعيها الكبيرة للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن الحلول المستوردة للقضايا الإقليمية لن تجلب الاستقرار أو الأمن لمنطقتنا.

وأضاف "هاكان" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء: "نشكر مصر على دورها الهام في توصيل المساعدات الإغاثية إلى غزة"، موضحًا: "نقف ضد كل تدخل يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين من أراضيهم".

وتابع: "نشعر بقلق كبير بسبب الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة"، موضحًا أن استقرار سوريا هو أمر في صالح المنطقة كلها، وأول شروط استقراها هو تطهيرها من المنظمات الإرهابية".

وأردف وزير الخارجية التركي: "لنا موقف مشترك مع مصر تجاه الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا".