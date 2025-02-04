جولة جديدة لـ«رامبو».. من الإمارات إلى الولايات المتحدة

رحلة جديدة يقوم بها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تبدأ مساء اليوم الثلاثاء بالإمارات وتحديدا في سينما عقيل بدبي والتي تعتبر أول سينما مستقلة في الخليج، حيث يقام للفيلم عرضين اخرين مساء يومي الأربعاء والخميس، الخامس والسادس من فبراير الجاري.

وفي يوم الخميس أيضا الموافق السادس من فبراير سيعرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة الثانية من "وادي سينما" بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في العاصمة الرياض، حيث سيعرض في تمام السابعة مساء، ويعقب عرض الفيلم جلسة حوارية مع مخرج الفيلم خالد منصور ويدير الحوار الناقد السعودي احمد العياد مابين الساعة التاسعة للعاشرة مساء.

ثم سيتوجه بعدها إلي الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقام العرض الأول له بالولايات المتحدة حيث يشارك في فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان سانتا باربرا السينمائي بكاليفورنيا، ضمن الاختيارات الرسمية مع أفلام من مختلف دول العالم، حيث يقام له 3 عروض الأول يوم الاحد الموافق التاسع من فبراير في تمام التاسعة مساء بسينما ريفيرا، أما العرض الثاني سيكون صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري بسينما Film Center، وتستقبل نفس القاعة يوم الجمعة 14 فبراير الجاري الساعة الخاسة والثلث العرض الأخير للفيلم.

وتدور أحداث البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.